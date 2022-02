Thannhausen sucht schon wieder einen neuen Bademeister

Plus Derzeit gibt es keine Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit im Hallenbad in Thannhausen. Der im Herbst eingestellte Schwimmmeister hat nach kurzer Zeit den Dienst quittiert.

Nur kurz währte die Freude bei der Stadt Thannhausen, einen neuen Bademeister als Badbetriebsleiter nach dem Weggang von Oliver Schwarz gefunden zu haben. Aktuell ist das Schulhallenbad bei der Mittelschule für die Öffentlichkeit geschlossen, es finden nur Termine der Wasserwacht Thannhausen für das Vereinsschwimmen und der Schulen für den Schwimmunterricht statt.