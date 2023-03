Unfall beim Rückwärtsfahren: Kleintransporter rammt Auto in Thannhausen

Ein Fahrer eines Kleintransporters will in Thannhausen zurücksetzen und übersieht ein hinter ihm stehendes Auto.

Am Montagnachmittag hat sich in Thannhausen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Bürgermeister-Raab-Straße in nördlicher Richtung und stoppte am Fahrbahnrand. Ein dahinter fahrender Pkw bremste entsprechend ebenfalls ab. Im weiteren Verlauf setzte der Kleintransporterfahrer mit seinem Fahrzeug zurück und übersah den hinter ihm stehenden Wagen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. (AZ)