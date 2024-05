Thannhausen

Unfall im Ortsteil Nettershausen: Straße gesperrt, Feuerwehr im Einsatz

Am Donnerstagvormittag hat sich in Nettershausen bei Thannhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Was bisher bekannt ist.

In Nettershausen bei Thannhausen hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.55 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Es handelte sich laut Polizei um einen Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto, ein Wohnmobil wurde ebenfalls touchiert. Die Fritz-Kieninger-Straße und der nördliche Ortseingang von Burg sind gesperrt, wie die Feuerwehr Thannhausen mitteilte. Lkw stößt mit Auto mit zusammen: Eine Person verletzt Der Lastwagen fuhr laut Pressesprecher der Polizei Christian Lindstedt auf der Staatsstraße 2025 in südlicher Richtung, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei touchierte er zunächst ein Wohnmobil. Daraufhin kollidierte der Lastwagen mit dem Auto, das hinter dem Wohnmobil fuhr. Alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden, die Bergung des Lastwagens wird wohl noch andauern. Dementsprechend ist die Straße noch etwa eine Stunde gesperrt, wie Lindstedt auf Nachfrage mitteilt. Bei dem Zusammenstoß gab es mindestens eine verletzte Person, die vom Rettungsdienst behandelt wird. Laut Polizei sind zwei weitere Personen leichtverletzt, mutmaßlich unter Schock stehend. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Thannhausen und Burg.

