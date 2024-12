Vorfahrt missachtet: Hoher Sachschaden bei Unfall in Thannhausen

Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist bei einem Unfall am Freitagmittag in Thannhausen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 70-Jähriger mit seinem Auto aus der Mittelriedstraße kommend in die Annabergstraße einfahren. Hierbei übersah er das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 64-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, so die Polizei. Den Unfallverursacher erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige. (AZ)

