Vorfahrt missachtet: Unfall in einem Thannhauser Kreisverkehr

Bei einem Unfall im Kreisverkehr Richtung Edelstetten entsteht ein erheblicher Sachschaden. Eine Fahrerin nimmt einem Auto die Vorfahrt.

Die Vorfahrt missachtet hat am Dienstag gegen 18.20 Uhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in Richtung Edelstetten.

Auto im Kreisverkehr in Thannhausen hatte Vorfahrt

Obwohl sich bereits ein Pkw im Kreisverkehr befand und somit vorfahrtsberechtigt war, fuhr die Frau laut Bericht der Polizei ein. Beim Streifzusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. (AZ)