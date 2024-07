Vortrag zum Thema Pflege

Der Pflegestützpunkt Landkreis Günzburg und die Fachstelle für pflegende Angehörige laden in Kooperation mit der AOK Günzburg zu einem Vortrag zum Thema „Pflegebedarf“ ein. Tritt Pflegebedürftigkeit ein, stellen sich für die Angehörigen oft auch komplizierte rechtliche und finanzielle Fragen: Muss ich mein ganzes Erspartes für die Pflege einsetzen? Müssen meine Angehörigen etwas zahlen? Und kann ich überhaupt Hilfe zur Pflege beantragen? Denn oft reichen das Geld aus der Pflegekasse und das eigene Einkommen und Vermögen nicht aus, um die Kosten eines Heimplatzes oder die Pflege im eigenen Zuhause abzusichern. Frau Kruger vom Bezirk Schwaben wird bei ihrem Vortrag über dieses Thema informieren und Fragen zur Finanzierung der Pflege beantworten. Der Vortrag findet am Donnerstag, 25. Juli ab 18.30 Uhr im Familienzentrum Come in Thannhausen (Bahnhofstraße 1) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese ist über den Pflegestützpunkt unter der Telefonnummer 08221/95-461 oder per E-Mail über das Postfach pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de möglich. (AZ)