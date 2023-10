Thannhausen

Wie soll die Bahnhofstraße in Thannhausen ausgebaut werden?

Plus Die Umgestaltung der Bahnhofstraße in Thannhausen war einmal Gegenstand eines Architektenwettbewerbs. Wie es jetzt in die weitere Planung geht.

Von Annegret Döring

Die Bahnhofstraße, sie ist die Nord-Süd-Achse in der Stadt Thannhausen, die viel Verkehr aufnimmt und die früher an Marktsonntagen immer wieder mal gesperrt war, damit dort da Stadtleben pulsieren und sich die Bevölkerung in einem großen innerstädtischen Bereich amüsieren kann. 2011 hat es einmal einen Architektenwettbewerb für die "Neue Stadtmitte" gegeben, in den die Bahnhofstraße einbezogen war. Gewonnen hatte ihn das Büro Schegk aus Haimhausen. Doch 2012 hatte man die Umsetzung für den Ausbau der Bahnhofstraße gestoppt, da die Belastungen für die Anwohner durch Beiträge zu hoch geworden wären. Im September hatte der Stadtrat Thannhausen grünes Licht dafür gegeben, dass man die Planungen wieder aufnehmen solle. So ging es in der jüngsten Sitzung darum, dass man den Umgriff der Neugestaltung festlegen sollte.

Planungsgebiet soll die Bahnhofstraße im Norden der Hauptkreuzung in Thannhausen sein

Von der Hauptkreuzung mit der Augsburger/Christoph-von-Schmid-Straße nach Norden bis zur Einmündung der Kegelstraße soll sich das Planungsgebiet für die Bahnhofstraße ziehen, wenn es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung geht. Nur über eine Planung für das ganze Gebiet könne man dann ein Stadtbild "aus einem planerischen Guss" erhalten, führte Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh in der Sitzung zur Begründung aus. Mit dem Büro Schegk gebe es einen bestehenden Architektenvertrag, auf dessen Grundlage die sogenannten Leistungsphasen 2 (Vorplanung) und 3 (Entwurfsplanung) erfolgen sollten. Verkleinere man nun den Umgriff der Planung, so käme das einer Teilkündung des Architektenvertrages gleich, dessen Rechtsfolgen man dann tragen müsste. Die beiden Leistungsphasen könnten im Laufe des nächsten Jahres abgearbeitet werden, schätzte Martens-Weh in der Sitzung. Bevor jedoch der erste Bagger rollen und an der Umsetzung der Planung arbeiten könne, werde es sicherlich Frühjahr 2026 werden, so der Stadtbaumeister auf Nachfrage aus dem Gremium.

