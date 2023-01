Thannhausen

06:00 Uhr

Wo in Thannhausen Kiesabbau und Windkraft möglich sein sollen

Plus Der Thannhauser Stadtrat diskutiert über den Regionalplan Donau-Iller, in dem auch mögliche Gebiete für Windkraft und Kiesabbau ausgewiesen werden.

Von Markus Landherr

Mit der "zweiten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange" zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller hat sich der Thannhauser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Was sperrig klingt, hat Auswirkungen auf die Zukunft, denn der Regionalplan Donau-Iller ist eine verbindliche Leitlinie für die langfristige Entwicklung von Kommunen und Landkreisen in der Region. Seit 1987 wird er regelmäßig fortgeschrieben und legt beispielsweise fest, wo in Zukunft Gewerbeansiedlungen möglich sind, welche Flächen in puncto Natur schützenswert sind und wo Kies abgebaut werden darf.

