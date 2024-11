Wandertipp: Von Thannhausen nach Ziemetshausen zur malerischen Christophorus-Kapelle

Die Christophorus-Kapelle auf einer Anhöhe über Ziemetshausen: Sie ist das Ziel einer reizvollen Wanderung von Thannhausen hinüber ins Zusamtal. Vom Bereich der Kapelle können wir eine zauberhafte Aussicht, unter anderem auf die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild, genießen. Die Runde hält noch eine ganze Reihe weiterer Höhepunkte bereit.

Start/Ziel: Parkplatz gegenüber der Kapelle St. Leonhard im Osten von Thannhausen. Die Koordinaten: 48.284822, 10.475002.

Schwierigkeitsgrad: 2 von 5.

Anfahrt: Der Ausgangspunkt ist über die Thannhauser West-Ost-Durchfahrt, aber auch mit dem Bus (Linie 600, Haltestelle unweit des Parkplatzes) gut erreichbar.

Streckenlänge: 11,6 Kilometer.

Höhenmeter: 176 Meter.

Belag: Meist unbefestigt, rau oder glatt. In der Regel sind wir auf guten Wald- und Feldwegen unterwegs. Wenige Passagen führen entlang von Straßen.

Gehzeit : Rund vier Stunden. So ist die Runde eine ideale Halbtagestour.

Geeignet für ... Familien mit größeren Kindern. Im zweiten Teil der Tour (die Passage nach der Grotte) ist die Orientierung nicht immer ganz einfach. Hier sind GPS-Datei und Wanderkarte hilfreich.

Die GPS-Tourendaten: Die gibt es auf dem Portal Outdooractive.

Wir starten auf dem Parkplatz gegenüber der Thannhauser Kapelle St. Leonhard und begeben uns hinein in das Erholungsgebiet (Naturerlebnispfad) Hansenhohl. Auf rund 1,5 Kilometern schlängeln sich hier ein Trampelfpad, Treppen und Brücken durch die sehenswerte Schlucht. Es gibt Spiel- und Infostationen, die Natur kann auf spannende Weise entdeckt werden. Wer möchte, kann hier mit einer „Krimi-App“ in die spannende Rolle eines Detektivs schlüpfen.

Die Natur kann bisweilen geradezu bizarr-schön sein. Foto: Peter Bauer

Der Naturerlebnispfad Hansenhohl ist sozusagen eine Wanderung, die für sich selbst steht. Unsere Runde führt aber weiter nach Osten Richtung Ziemetshausen/Zusamtal. An einer Gabelung halten wir uns rechts, dann am Waldrand den Berg hinauf zur Straße An der Waldspitze. Weiter auf der Johann-Radmiller-Straße und schließlich links in die Abt-Sartor-Straße. Nach dem Waldfriedhof bei der nächsten Abzweigung rechts. Den Berg hinauf und rechts zum Karrenberg. Er ist der Schauplatz für die Erzählung über die „Klausnerin vom Karrenberge“ (“D‘ Hex vom Karraberg“), eine „Erzählung aus den Zeiten der Kreuzzüge für die gesamte edlere Lesewelt, besonders für die reifere Jugend“ des bekannten Thannhausers Arztes und Schriftstellers Dr. Wilhelm Bauberger (1809 bis 1883).

Auf dem Weg hinein ins Zusamtal können wir eine abwechslungsreiche Landschaft genießen. Foto: Peter Bauer

Vom Karrenberg links in den Wald hinein. Bei der nächsten Abzweigung wieder links Richtung Muttershofen. Kurz vor dem Ort schlängelt sich der Weg links hinauf zur Christophorus-Kapelle. Die eindrucksvolle Kapelle wurde (wie auch auf einer Tafel nachzulesen ist) von der Ziemetshauser „Unternehmerfamilie Karl Miller zum Dank für all die wunderbare Hilfe nach einem schweren Unfall errichtet.“

Blick aus der Christophorus-Kapelle ins Zusamtal. Foto: Peter Bauer

Der griechische Name Christophorus bedeutet „Christusträger“. Möglicherweise wurde der Heilige um 250 während der Christenverfolgungen durch Kaiser Decius in Kleinasien umgebracht. Er gilt als Schutzheiliger der Reisenden, Fuhrleute, aber auch der Autofahrer.

Von der Christophorus-Kapelle führt der Weg weiter Richtung Grotte. Foto: Peter Bauer

Die Tour führt dann weiter, wieder in westliche Richtung schwenkend, in den Wald hinein. Wir passieren die Mariengrotte, die mit der Kapelle ein Ensemble bildet. Die Mariengrotte wurde 2015, ebenfalls auf Initiative von Karl Miller, als Ergänzung zur Kapelle eingerichtet.

Die Grotte unweit der Christophorus-Kapelle wurde 2015 auf Initiative von Karl Miller errichtet. Foto: Peter Bauer

Der Weg schlängelt sich weiter durch den Wald nach Westen. In diesem Bereich ist die Orientierung mitunter nicht leicht, die GPS-Datei ist hier sehr hilfreich. Wir passieren eine Wegkreuzung und erreichen über einen schmalen Weg eine Gabelung. Hier schwenken wir nach rechts auf einen breiten Weg ein. Dann links zur Straße Auf der Waldspitze. Rechts und wieder links hinein ins Hansenhohl und schließlich zurück zum Ausgangspunkt. Lohnend ist zum Finale noch ein Blick in die wohl in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaute Kapelle St. Leonhard. Wer jetzt noch einkehren möchte - da gibt es in Thannhausen jede Menge Möglichkeiten.

Finale unserer Runde: Die Thannhauser Kapelle St. Leonhard. Foto: Peter Bauer