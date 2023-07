Zum dritten Mal brennt ein Hanggrundstück in Thannhausen

Am Dienstag brennt wieder eine Grasfläche in der Krumbacher Straße in Thannhausen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Bereits zum dritten Mal musste die Feuerwehr Thannhausen zu einem brennenden Hanggrundstück in der Krumbacher Straße in Thannhausen ausrücken. An der dortigen Lärmschutzwand am Radweg entzündete sich mehrmals aus bislang unbekannter Ursache die Grasfläche. Aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhangs der Brände kann ein Fremdverschulden nicht gänzlich ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Die Brände ereigneten sich am 21. Juni, 27. Juni und am 11. Juli immer zwischen 9 Uhr und 10 Uhr am Vormittag. Da bislang nur die Grasfläche abgebrannt ist, entstand kein Sachschaden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)