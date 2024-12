Krumbacher teilen ihre vielfältigen Weihnachtsbaum-Traditionen

Die Tradition, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Ihren Ursprung hat sie in Mitteleuropa, wobei die Idee, immergrüne Pflanzen als Symbol für Leben und Hoffnung zu nutzen, sogar noch älter ist und auf vorchristliche Bräuche zurückgeht. Der Weihnachtsbaum wird in der Bibel nicht erwähnt. Erst im 16. Jahrhundert begann man, ihn in protestantischen Regionen zu schmücken, zunächst mit Äpfeln, Nüssen und Süßigkeiten. In der Krumbacher Innenstadt sprachen wir mit stichprobenartig ausgewählten Passanten über ihre ganz persönlichen Weihnachtsbaum-Traditionen.

Elisabeth Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsbaum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis