Pkw beim Ausparken beschädigt: Unfallflucht in Krumbach

Ein Autofahrer hat in Krumbach auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Augsburger Straße ein anderes Fahrzeug gestreift. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unfallverursacher anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 15. Dezember, zwischen 18.15 und 18.25 Uhr. Ein Zeuge beobachtete den Verursacher dabei, wie er beim Ausparken die linke Seite des daneben geparkten Fahrzeugs demolierte. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Zeuge notierte das Kennzeichen des Verursachers und übermittelte es dem Geschädigten. Aktuell versucht die Polizei, den Verursacher ausfindig zu machen. Sie bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

