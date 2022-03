Bischof kommt zur St.-Josefs-Kongregation nach Ursberg

Plus Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier: Ein Rückblick auf die Tradition der Ursberger Klosterschwestern und ein 70-jähriges Professjubiläum.

Der früher als Festtag begangene Josefstag am 19. März erhielt heuer mit der Feier zum 125-jährigen Jubiläum der St. Josefskongregation wieder eine ganz besondere Bedeutung. Eigentlich begann die Geschichte dieser Organisation bereits 1884, als Dominikus Ringeisen in der ehemaligen Prämonstratenserabtei Ursberg eine Hilfs- und Heimatanstalt für Menschen mit Behinderung gründete.