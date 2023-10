Die Landesausstellung zeigt, wie Schwaben "hilft und heilt"

Minister Markus Blume stellt Weichen für die Landesausstellung 2027 in Ursberg und Dillingen. Erstmals gibt es eine Landesausstellung an zwei Standorten.

Von einer "Sternstunde" sprach Theo Waigel. Der frühere Bundesfinanzminister hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass die Bayerische Landesausstellung zum Thema Gesundheit mit Dillingen und Ursberg 2027 erstmals in der Geschichte der Ausstellungen an zwei Standorten stattfindet. Im Ursberger Ringeisen-Saal unterzeichneten die Projektbeteiligten feierlich eine Absichtserklärung. Doch Markus Blume, Bayerns Minister für Kunst und Wissenschaft, machte deutlich, dass zugunsten beider Standorte die "Würfel gefallen" seien. In den kommenden Monaten wird für die Ausstellung ein konkretes Konzept erarbeitet. Federführend ist dabei das Haus der Bayerischen Geschichte.

Dieses hat seit 1993 seinen Sitz in Augsburg, Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Eine maßgebliche Aufgabe des Hauses der Bayerischen Geschichte ist es, die bekannten Bayerischen Landesausstellungen zu organisieren. In diesen Ausstellungen werden wichtige Aspekte und Kapitel der bayerischen Geschichte aufgegriffen. Die Themen werden "modern inszeniert und multimedial und interaktiv aufbereitet", wie das Haus der Bayerischen Geschichte berichtet. Für historische Themen begeistert werden sollen so auch jungen Menschen.

Eine wichtige Rolle für die Ausstellungen spielt oftmals die Niederlassung des Hauses in Regensburg. Dort war zuletzt die Ausstellung "Barock! Bayern und Böhmen" zu sehen. Deutlich wird hier, dass das Haus der Bayerischen Geschichte auch grenzübergreifend arbeitet. Die Arbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte umfasst sämtliche Regierungsbezirke. So wird es möglich, dass die Ausstellung "Gesundheit! Schwaben hilft und heilt!" (Arbeitstitel) in Dillingen und Ursberg stattfinden kann.

Die Ursberger Erklärung wird auf einem besonderen Stuhl unterzeichnet

Wie bedeutend eine solche Ausstellung ist, unterstrich der feierliche Rahmen für die Unterzeichnung der Absichtserklärung im Ringeisen-Saal. Theo Waigel hatte es ermöglicht, dass der Stuhl, auf dem der in Ursberg geborene bekannte Theologe Joseph Bernhart (1881 bis 1969) eine Reihe seiner wichtigen Werke schrieb, im Ringeisen-Saal bereitstand, dahinter die bayerische, deutsche und die europäische Fahne. Einzeln nahmen schließlich die Akteure (Dr. Reinhard Riepertinger, stellvertretender Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte sowie die Vertreter von Bezirk Schwaben, Landkreis Günzburg, Stadt Dillingen, Gemeinde Ursberg, Dominikus-Ringeisen-Werk, Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen) auf dem historischen Stuhl Platz, um die Erklärung zu unterzeichnen.

Im voll besetzten Ringeisen-Saal hatten sich zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingefunden. Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Orchester des Ringeisen-Gymnasiums und vom Gebärdenchor. Von der Feierlichkeit der Atmosphäre war auch Minister Blume sichtlich beeindruckt. Deutlich werde hier zum Ausdruck gebracht, dass die Region die Ausstellung wolle. Zunächst sei es darauf hinausgelaufen, dass die Ausstellung in Nordschwaben stattfinde. Aber Martin Riß, Geistlicher Direktor des Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werks, habe bei seinen Recherchen zahlreiche Belege für enge Verbindungen zwischen Ursberg und Dillingen gefunden, so Blume. Riß selbst ist 1985 in Lauingen unweit von Dillingen geboren.

Warum Ursberg und Dillingen bei diesem Thema? Die Antwort liegt auf der Hand. Ursberg ist Hauptsitz des Dominikus-Ringeisen-Werks, das zahlreiche Menschen mit Behinderung betreut. In Dillingen wiederum hat die Regens-Wagner-Stiftung, die sich ebenfalls intensiv für Menschen mit Behinderung engagiert, ihren Sitz. Die Ausstellung im Jahr 2027 werde "zertifiziert-inklusiv" sein, kündigte Blume an.

Martin Riß dankt Theo Waigel für seinen Einsatz

Martin Riß dankte Theo Waigel für seinen Einsatz. In Worten sei nicht auszudrücken, "wie viel Ihnen Ihre Heimat und die Menschen, die hier leben, bedeuten." Der Günzburger Landrat Hans Reichhart hob hervor, dass an beiden Standorten Vorbildliches geleistet werde. Bürgermeister Peter Walburger brachte die Freude der Gemeinde Ursberg zum Ausdruck. Der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz dankte der Staatsregierung. Dr. Alfred Kotter, Direktor der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen, hob die Bedeutung des Themas Inklusion im Bildungssektor hervor.

Ringeisen, Bernhart, der Widerstandskämpfer Martin Haushofer: Theo Waigels Ansprache machte deutlich, welchen Facettenreichtum die heimische Geschichte bereithält und welchen besonderen Persönlichkeiten wir dabei begegnen können. Er freue sich mit Blick auf die Ausstellung unglaublich für seine Heimat. Waigel verwies darauf, dass Ursberg und Dillingen auch durch Pfarrer Kneipp auf eine besondere Weise verbunden seien. "Diese Ausstellung liegt mir am Herzen", erklärte Schwester Katharina Wildenauer, Generaloberin der Ursberger St. Josefskongregation. So wurde die Zusammenkunft in Ursberg zur feierlichen Ouvertüre für die "Sternstunde", die 2027 kommen soll.