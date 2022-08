Flucht aus der Ukraine: "Diese Fahrt war ein Albtraum"

Kinderheim-Leiterin Viktoria Putina schildert den gefährlichen Weg aus der Ukraine nach Ursberg. Wo sie und ihre Mitarbeiterinnen jetzt untergebracht sind.

Sie sind teils schwer behindert, und die Flucht aus dem Kriegsgebiet in ihrer ukrainischen Heimat hat bei ihnen tiefe Spuren hinterlassen. 82 junge Menschen mit Behinderung samt mitgereisten Pflegerinnen und Angehörigen hatten Anfang April im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) eine sichere Bleibe gefunden. In einem Gespräch mit Petra Nelhübel, Mitarbeiterin des Referats Öffentlichkeitsarbeit des DRW, blickt Viktoria Putina, 48, Leiterin des Kinderheims in Krywyi Rih (Südukraine), zurück auf die Flucht vor einigen Monaten.

Kinder und Personal des Heimes fanden mit Blick auf drohende Angriffe in ihrer ukrainischen Heimat zunächst Unterschlupf in einem niedrigen, 1,40 Meter hohen Keller. Die Kinder "schrien vor Angst in der fremden Umgebung in dem niedrigen, dunklen Keller, wo man nur ganz gebückt stehen konnte. Vor Aufregung bekamen viele auch epileptische Anfälle", erinnert sich Viktoria Putina.

So erlebte Kinderheim-Leiterin Viktoria Putina den Weg nach Ursberg

Die Zugfahrt in den Westen war der rettende Ausweg. Und doch sei diese Fahrt "ein Albtraum" gewesen. "Strom und Licht wurden in der Nacht stundenweise ausgeschaltet, um kein Angriffsziel zu bieten." In völliger Dunkelheit habe man Windeln wechseln müssen. "Ohne Wasser. Das brauchten wir zum Trinken." Der Gestank sei erbärmlich gewesen, und "wir haben die Abfalltüten im Schutz der Nacht einfach vor die Waggontüren auf den Bahnsteig gestellt."

Viktoria Putina berichtet, dass sie mit einigen wenigen Eltern der Kinder, die sich in der Ukraine befinden, "in schriftlichem Kontakt" stehe. Weiter erläutert sie: "Wir sind kein Waisenhaus im herkömmlichen Sinn. Sie müssen wissen, dass unsere Kinder sehr oft aus sozial schwachen Familien kommen. Arbeitslosigkeit und andere Schwierigkeiten stehen da im Vordergrund, und die Menschen sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt."

Sie telefoniert regelmäßig mit ihren Eltern in der Ukraine

Mit ihren eigenen Eltern telefoniere die 48-Jährige regelmäßig. Es gehe ihren Eltern "den Umständen entsprechend". Ihr Vater habe schon vor dem Krieg eine schwere Operation gehabt. Es gehe ihm jetzt gut, aber "meine Eltern wollen und können die Heimat nicht verlassen".

Mit ihren Mitarbeiterinnen habe sie einen Wohntrakt im ehemaligen Konvent der St. Josefskongregation im Krankenhaus St. Camillus bezogen. "Jede von uns hat jetzt einen eigenen Wohnbereich, und wir haben eine Gemeinschaftsküche, wo wir zusammen kochen können."

Bei den Kindern seien "die epileptischen Anfälle deutlich weniger geworden. Auch wird hier mehr mit dem Herzen gepflegt." In der Ukraine sei die "reine Versorgung" im Mittelpunkt gestanden. Im Gespräch mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit übernahm Projektkoordinatorin Olena Reiß die Aufgabe des Übersetzens. (AZ)