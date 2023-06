Garage brennt in Ursberg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Freiwilligen Feuerwehren werden zu einem Garagenbrand nach Ursberg gerufen. Das schnelle Eingreifen verhindert, dass das Feuer auf ein Wohnhaus überschlägt.

Am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr hat in Ursberg ein Bewohner der Straße Am Wiedanger bemerkt, dass seine Garage in Flammen steht. Die verständigten Feuerwehren konnten laut Polizeibericht den Brand zügig unter Kontrolle bringen, sodass eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte.

Feuerwehren aus Thannhausen, Mindelzell, Bayersried und Krumbach im Einsatz

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Zum momentanen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sich die Mülltonnen neben der Garage entzündeten und das Feuer anschließend auf die Garage übergriff. Wie sich die Mülltonnen entzündeten, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise werden bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/905-0 entgegengenommen. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Thannhausen, Mindelzell, Bayersried und Krumbach mit insgesamt neun Fahrzeugen. (AZ)