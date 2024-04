"Greg is back" begeistert in Ursberg

Der Chor "Greg is back" zieht im Bräuhaussaal in Ursberg das Publikum mit einem A-Capella-Erlebnis in Bann. Präsentiert wird ein breites Programm.

Eine gefühlvolle Ballade gefolgt von einem Rock-Klassiker, bevor man beim nächsten Song direkt einfach mittanzen möchte: Diese Reise durch die verschiedenen Musikgenres durfte das Publikum beim Konzert im Bräuhaussaal gemeinsam mit "Greg is back" gehen. Der beeindruckende Sound kommt dabei nicht von Instrumenten, sondern wird nur von den Chorstimmen erzeugt – ein A-Capella-Erlebnis in Reinkultur.

Bereits die namentliche Vorstellung der einzelnen Chormitglieder zu Beginn des Konzerts hob die Stimmung im ausverkauften Bräuhaussaal, sodass bereits beim Intro „Uptown Funk“ ordentlich geklatscht und mitgesungen wurde. Die ambitionierten Hobbysängerinnen und -sänger von "Greg is back" präsentierten den Gästen an diesem Abend eine sehr abwechslungsreiche Liederfolge: Mit dabei war unter anderem die Filmmusik aus Godzilla und dem Dschungelbuch, Schlager von Katja Epstein, Pop von Toto und Chicago sowie eine eigene Interpretation der Deutsch-Ballade „Die beiden Königskinder“. Das Programm aller Auftritte stammt aus der Feder von Chorleiter Martin Seiler. Seine A-Capella-Interpretationen sind erstaunlich nah am Original und zeichnen den besonderen Chorklang aus.

Martin Seiler führt in Ursberg durch den Abend

Die Harmonie zwischen Chor und Publikum stimmte an diesem Abend überein. Der charismatische Martin Seiler führte die Zuhörer mit seiner humorvollen Art durch den Abend. Und so erfuhren die Gäste immer wieder Anekdoten zu den verschiedenen Stücken und der Geschichte des Chors. Erzählt wurde von den Erfahrungen der Sängerinnen und Sänger bei diversen nationalen und internationalen Meisterschaften, bei denen es auch zu zahlreichen Auszeichnungen kam, sowie der Kreativität eines Crowdfundings für die Produktion einer CD während der Pandemie.

"Greg is back" zieht das Publikum in Ursberg in seinen Bann. Foto: Steppich

Mit einer Besetzung von 25 Sängerinnen und Sängern trat "Greg is back" an diesem Abend in eher kleiner Besetzung auf. Dies minderte den Chorklang des Konzerts jedoch in keiner Weise. Das stetige Wechseln der Solisten ebenso wie das persönliche Mitwirken des Chorleiters selbst zeigte die überragende Qualität. Auch die offensichtliche Freude an der Sache und untereinander bestehende Harmonie übertrug sich direkt auf die Zuhörer.

Nach dem großen Finale passend mit „Music was my first love“ und einem Queen-Medley zeigten die Sängerinnen und Sänger noch ihr Können ganz ohne Technik. Nach diesem stimmungsvollen Abschluss war sich das Publikum einig, dass man "Greg is back" live gehört und mit allen Sinnen erlebt haben muss. (AZ)

