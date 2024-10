In einem Kreisverkehr krachte es: Polizei sucht Fahrer

Am Donnerstag wurde der Polizeiinspektion Krumbach um 23.20 Uhr ein verunfallter Pkw neben der B 300 am Kreisverkehr bei Ursberg mitgeteilt. Der Pkw lag laut Bericht der Krumbacher Polizei neben der Fahrbahn am Rand eines Maisfeldes auf der rechten Seite. Personen waren nicht im Fahrzeug. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer aus Richtung Krumbach kommend aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Mittelinsel am Kreisverkehr in Ursberg überfuhr. Danach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb am Rand eines Maisfeldes auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer meldete sich bislang weder bei der Polizei noch konnte er persönlich angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Krumbach hat Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer eingeleitet. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282 9050 zu melden. (AZ)

