Landkreis feiert die Gebietsreform mit einem großen Festival

Am kommenden Wochenende gibt es Musik und Kultur auf dem Josefsplatz in Ursberg. Gefeiert wird auch das 125-jährige Bestehen der St. Josefskongregation.

Die Gebietsreform vor 50 Jahren ist wohl das bedeutendste politische Ereignis in der Region in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reform brachte die damaligen Landkreise Günzburg und Krumbach zusammen, es entstand der neue Landkreis Günzburg. Dieses besondere Ereignis wird von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, beim großen Festival des Landkreises "Come ToGZer" gefeiert. Am Sonntag gegen 10.15 Uhr spricht Hubert Hafner, von 1996 bis 2020 24 Jahre Landrat, über die Entwicklung des Landkreises seit 1972. Drei Tage lang ist im Bereich des Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werks ein umfassendes musikalisches/kulturelles Programm geboten.

Das Landkreisfestival „Come ToGZer“ geht in die dritte Runde: Diesmal findet das große Musik- und Kulturfestival des Landkreises Günzburg vom 22. bis 24. Juli auf dem Josefsplatz in Ursberg statt. In enger Zusammenarbeit mit der St. Josefskongregation und dem Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) steht in diesem Jahr das Thema Inklusion im Mittelpunkt. Die St. Josefskongregation zelebriert ihr 125-jähriges Bestehen.

Die Gäste können sich laut Mitteilung des Landratsamtes auf regionale Kunst, Musik und Lebensfreude frisch auf der Klosterbühne freuen. Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen im Ursberger Laden, dem Dorfladen Mindelzell, Kerzen Bader in Burgau und der Buchhandlung Hutter in Günzburg sowie online über www.reservix.de. Bei schlechtem Wetter findet das Landkreisfestival im Ringeisen-Saal statt.

Das Thema Inklusion spielt eine wesentliche Rolle beim Festival

Dank des Kooperationspartners Dominikus-Ringeisen-Werk wird das Thema Inklusion großgeschrieben. Menschen mit und ohne Behinderung werden gemeinsam auf der Bühne stehen. Es gibt einen inklusiven Gitarrenworkshop mit und für Menschen mit Behinderung. Die Festival-Bändchen, die als Eintrittskarte dienen, werden von der Abteilung Freizeit, Bildung und Kultur des DRW gestaltet. Es findet ferner ein Gebärdenworkshop mit Menschen mit Hörschädigung und Mitarbeitenden des DRW statt sowie ein inklusiver Festgottesdienst am Sonntag.

Der damalige bayerische Innenminister Bruno Merk brachte Anfang der 1970er-Jahre die Gebietsreform auf den Weg. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Hermann Skibbe ist musikalischer Leiter von“ Come ToGZer“. Am Freitag, 22. Juli, ab 20 Uhr gibt es einen Galaabend mit Solokünstlern aus der Region. Am Samstagnachmittag, 23. Juli, findet das Programm unter anderem mit verschiedenen Workshops seine Fortsetzung. Am Samstagabend rocken dann Bands aus der Region die Ursberger Bühne. Das Festival endet am Sonntag, 24. Juli, mit einem Gottesdienst ab 9.30 Uhr und anschließendem musikalischen Frühschoppen. Gegen 10.15 Uhr spricht Landrat Hubert Hafner über 50 Jahre Gebietsreform.

Das sind wichtige Höhepunkte beim Ursberger Festival

In Ursberg auftreten werden unter anderem Top-Gitarristin Yasi Hofer, The Voice-Kids-Teilnehmerin Nina Cela, The Voice-Teilnehmerin Alexandra Jörg, NDR-Elbphilharmonie-Flötist Daniel Tomann Eickhoff sowie Dragan Kostic, Komponist und Pianist. Das Freilichtbühnen-Stück „Robin Hood“ wird vom Ringeisen-Gymnasium Ursberg aufgeführt. Am Festival beteiligen sich unter anderem auch zahlreiche Vereine.

Kultur ist mehr als nur Musik und Kunst, betont das Landratsamt. "Kultur ist das Vereinsleben, ein Klosterstandort, die Schwestern der St. Josefskongregation, Kulinarik, Theater, (Gebärden-)Sprache, Werte und vieles mehr – aber vor allem sind es die Menschen und ihre Geschichten. „Gemeinsam möchten wir eine unvergessliche Zeit erleben, neue Kontakte knüpfen, friedlich miteinander feiern und auf ein erfolgreiches „Come ToGZer“ in Ursberg anstoßen“, erklärte Landrat Hans Reichhart. (AZ/pb)