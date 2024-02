Rollender Pkw beschädigt Zaun

Bei einem Unfall in Ursberg entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, gegen 20 Uhr in der Ursberger St.-Georg-Straße. Ein Pkw, der laut Bericht der Polizei offensichtlich nicht richtig gesichert war, rollte eine abschüssige Hofeinfahrt herunter. Hierbei prallte der Pkw gegen einen angrenzenden Zaun. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw und der Zaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. (AZ)