Seniorenunion steht zur Freiheit und Rechtsstaatlichkeit

Beim Treffen in Ursberg setzt die Seniorenunion ein Zeigen gegen extremistische Feinde von links und rechts.

Entschieden Position „für die freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie und gegen deren extremistische Feinde von links und rechts“ bezog die Seniorenunion (SEN) Schwaben unter Leitung ihres Bezirksvorsitzenden Gottfried Hänsel, 3. Bürgermeister von Wemding, bei ihrer Bezirkskonferenz in Ursberg.

An dem Treffen nahmen auch Klaus Holetschek, Fraktionsvorsitzender der CSU im Landtag, und Markus Ferber, Europa-Abgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, teil. Übereinstimmend stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Kreisverbänden Schwabens fest: „Am wirksamsten wird Extremismus bekämpft, wenn Probleme angepackt und gelöst werden.“ Deshalb fanden die Proteste aus der Landwirtschaft, dem Handwerk und dem Mittelstand in Richtung der Berliner Ampelregierung großes Verständnis.

Engagiert in den Europawahlkampf

Klaus Holetschek informierte über die kürzlich von der CSU eingebrachte Resolution zum „ländlichen Raum“, Europa-Abgeordneter Markus Ferber über den Europäischen Pakt gegen eine ungeordnete Zuwanderung vom Dezember 2023, der allerdings ergänzender Maßnahmen seitens der EU-Mitgliedsländer bedürfe. Ferber warnte eindringlich vor „Austrittsphantasien“, wie sie in der AfD diskutiert würden. „Dies gefährdet nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch unsere eigene außen- und innenpolitische Sicherheitsarchitektur.“ Die Seniorenunion will sich deshalb engagiert in den Europawahlkampf einbringen, insbesondere mit dem Ziel, dass „Schwaben mit Markus Ferber weiter gut in Europa vertreten ist“.

Zudem beschloss der SEN-Bezirksverband ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit dem Höhepunkt eines Festaktes anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens sowie mit weiteren Fachveranstaltungen zur Zuwanderungspolitik, zum Thema Pflege und zur Wärmeplanung. Klaus Holetschek lobte als Bezirksvorsitzender der CSU die Arbeit der SEN-Union, die zugleich Arbeitsgemeinschaft der CSU ist, als Vertretung der Anliegen der älteren Generation innerhalb und außerhalb der CSU. (AZ)