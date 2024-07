Sie haben den Ausbildungsmarathon erfolgreich gemeistert

69 Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. 39 Studierende haben die dreijährige Ausbildung, 30 die einjährige Ausbildung zur Heilerziehungspflegehilfe absolviert. Jetzt wurde ihnen im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Ursberger Klosterbräuhaus ihre Zeugnisse überreicht. Drei Studierende wurden für herausragende Leistungen geehrt.



Die Feier begann mit einem Gottesdienst der besonderen Art. Als Marathonläufer verkleidet lief Christian Wolf, Absolvent der einjährigen Ausbildung, in der St. Florians Kapelle ein und prägte so den bildhaften Vergleich zwischen den schulischen Leistungen in der Ausbildung und sportlichen Höchstleitungen bei den beginnenden Olympischen Spielen in Paris. Er beschrieb die einjährige Ausbildung als Sprintdisziplin, die dreijährige Vollausbildung dagegen als Marathon. Sowohl im Sport als auch in der Ausbildung seien Höchstleistungen nur möglich durch die vielen Akteure im Hintergrund sowie durch das soziale Umfeld, das auch in anstrengenden Phasen der Ausbildung persönlich zur Seite stehe.

Eine ähnliche Botschaft versteckte sich auch im musikalischen Rahmenprogramm. Die Absolventinnen Selma Wörle, Jennifer Rieger und Lisa Wolf spielten gemeinsam mit den Dozenten Jürgen Langer und Albert Käsbohrer eine instrumentale Version des Titels „You raise me up…“ ( „Du baust mich auf!“) von Josh Groban. Aufbauende Worte seien während der Ausbildung eventuell nötig gewesen, interpretierte Jürgen Langer die Musikauswahl. „Doch all die Anstrengungen sind schnell vergessen, wenn man am Ende auf dem Gipfel angekommen ist.“

Ehrungen für herausragende Leistungen

Im Rahmen der Zeugnisvergabe wurden drei Studierende für herausragende Leistungen geehrt. Ausgezeichnet wurden Salome Behrends (Abschlussnote 1,1 und beste Facharbeit, dreijährige Ausbildung), Selma Wörle (Abschlussnote 1,1 und bestes Fachabitur mit 1,02, dreijährige Ausbildung) und Daniela Maier (Abschlussnote 1,0, einjährige Ausbildung).

Mit dem Titel „Ein Hoch auf Uns!“ von Andreas Bourani brachte dann der gesamte Kurs der Heilerziehungspflegehilfe all seine Freude und seinen Stolz auf unmissverständliche Weise zum Ausdruck. Schulleiterin Andrea Burghard: „Sie leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Blicken Sie mit Vorfreude und Zuversicht auf Ihre berufliche Zukunft.“ (AZ)