St. Camillus: 120 Jahre Krankenhaus für die Bewohner des DRW

Seit 120 Jahren ist das Krankenhaus St. Camillus in Ursberg darauf spezialisiert, geistig und mehrfach behinderte Menschen medizinisch zu behandeln und zu versorgen. Beim Tag der offenen Tür anlässlich des Jubiläums waren in der Klinik beständig zwei Befindlichkeiten spürbar: Einerseits Freude und Stolz über das Geleistete, andererseits die Sorge, dieses kleinste Krankenhaus in Schwaben würde im Zuge der Krankenhausreform nicht zu halten sein.

