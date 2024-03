Staatssekretär Gotthardt lernt das Eierfärben kennen

Der bayerische Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt besucht die Firma Beham in Ursberg. Was das Unternehmen mit staatlichen Fördergeldern bewegt hat.

Eier müssen reifen. 10 bis 14 Tage werden sie gelagert vor dem Garen und Färben. Viel Neues erfuhr der bayerische Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt, als er der Eierfärberei Beham im Ursberger Gewerbegebiet an der B 300 einen Besuch abstattete. Vor der Visite habe er überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was in einer Eierfärberei vor sich gehe, erklärte der Gast und er kam aus dem Staunen nicht heraus. Eingeladen hatten Inge und Markus Rothermel, die Geschäftsleitung von Beham.

Anlass war die EFRE-Förderung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) gewesen, in deren Genuss die Firma Beham im Zuge des Umzugs von Thannhausen nach Ursberg gekommen war. Der Umzug ging Hand in Hand mit der Erweiterung der Firma und der Entwicklung eines neuen Kundenkonzepts. Man habe, so Inge Rothermel, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger oder seinem Stellvertreter Tobias Gotthardt zeigen wollen, was Beham mit den Fördergeldern bewegt habe, sagt Inge Rothermel.

Zusammenkunft in der Firma Beham (von links): Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger, die Landtagsabgeordnete Marina Jakob (Freie Wähler), Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler), Markus Rothermel (Geschäftsleitung) und Landrat Hans Reichhart (CSU). Foto: Heinrich Lindenmayr

45 Minuten lang führte Markus Rothermel die kleine Delegation, zu der auch Landrat Hans Reichhardt, Landratsstellvertreterin Ruth Abmayr, die Landtagsabgeordnete Marina Jakob, Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger, Ministerialreferentin Margit Primke und Pressesprecher Bastian Brummer gehörten. Vieles kam zur Sprache, was nur hinter den Kulissen der Produktion zu sehen und zu erfahren ist. Transparenz für die Kunden wollte Markus Rothermel beispielsweise auch dadurch praktizieren, dass die Besucher die Firma auf dem Weg durch das Lager betreten sollten. Auf diese Weise hätte jeder sehen können, wo die Ware herkommt, aber das sei aus lebensmittelhygienischen Gründen nicht genehmigt worden.

Eine hoch aufgetürmte Palette mit Ausschussware steht im Lager. Nach dem Garen werden die Eier daraufhin geprüft, ob sich feine Risse in der Schale gebildet hätten. Nur absolut einwandfreie Ware kommt in den Verkauf. Eier mit feinen Rissen reicht Beham an die Münchener Tafeln als Spende weiter. Stärker beschädigte Eier gibt Beham in die Schweinefütterung. Nichts werde weggeworfen, Nachhaltigkeit sei ein wesentlicher Grundsatz des Wirtschaftens bei Beham, sagte Markus Rothermel.

Welche Kapazitäten es aktuell bei Beham gibt

Im Verlauf der Führung sprach er Themen an, die ihm wichtig sind. Er macht sich stark dafür, die Landwirte von bürokratischen Vorschriften zu entlasten. Eine Beschränkung der Stallgröße für Legehennen hält er beispielsweise für nicht zukunftsfähig. Das führe langfristig dazu, dass die heimischen Produzenten nicht mehr konkurrenzfähig seien gegenüber den ausländischen Erzeugern. Markus Rothermel fragte bei Staatssekretär Tobias Gotthardt nach, ob Beham mit weiteren Fördergeldern rechnen könne. Schließlich platze die Firma schon wieder aus allen Nähten. Bei Ausreizung aller Kapazitäten könne man 300.000 Eier pro Tag färben, aber das reiche nicht.

Viel zu klein konzipiert sei auch der Parkplatz. Mit so einem Besucherandrang habe niemand rechnen können. Das Wirtschaftsministerium unterstütze im Wesentlichen Firmen, die für ihre Innovationen viel Forschungsaufwand betreiben müssten, erklärte der Staatssekretär. Für Behams Erweiterungsvorhaben wäre das Landwirtschaftsministerium zuständig. Tobias Gotthardt sagte zu, die nötigen Kontakte herzustellen. Landrat Hans Reichhardt bot sich an, bei der Suche nach Erweiterungsflächen, die Beham benötigt, behilflich zu sein. Gut gelaunt absolvierte Staatssekretär Tobias Gotthardt die Führung. Er stellte sich für ein Spaßfoto zur Verfügung und ließ sich von Mia Rothermel die Nase färben.