Ursberg

vor 26 Min.

Pflegekräfte protestieren gegen Impfpflicht vor dem Ringeisen-Werk in Ursberg

Plus Bei einer Mahnwache mit "Spaziergang" demonstrieren am Dienstagabend in Ursberg nicht nur ungeimpfte Pflegekräfte. So reagiert das Dominikus-Ringeisen-Werk.

Im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg brennen am Dienstagabend einige Lichter. Nicht nur oben aus dem Mutterhaus scheint es hell aus den Fenstern. Dort sind noch einige Pflegekräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst. Auch unten, außerhalb des Gebäudes, brennen vereinzelt ein paar Kerzen.

