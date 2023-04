Zweimal Gold für die Tänzerinnen des Ringeisen-Gymnasiums

Tänzerinnen aus Ursberg sind beim Bezirksfinale Tanz der schwäbischen Schulen in Fischach erfolgreich.

Kürzlich reisten die 68 Tänzerinnen des Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation Ursberg mit ihrem Schulleiter Andreas Merz, ihren Tanzlehrerinnen Miriam Rieger-Strobl, Lisa Neuberger und Olivia Landherr sowie den Betreuerinnen Leah Simmnacher und Gina Berchtold nach Fischach zum Bezirksfinale Tanz der schwäbischen Schulen in der Staudenlandhalle. Dieser Wettkampf war seit Schuljahresbeginn ein fixer Termin im Kalender, dem man mit Spannung und Freude entgegenfieberte. Zahlreiche Proben und auch ein Auftritt beim Tag der offenen Tür stärkten die Sicherheit aller Tänzerinnen. Auch beim Ankleiden und beim Schminken halfen sie sich gegenseitig, wodurch ein starker Zusammenhalt entstand. Alle hatten das gleiche Ziel: Gold in Fischach.

Beginnen duften die Mädchen der 7. bis 9. Jahrgangsstufe in der Wettkampfklasse K2 im künstlerischen Tanz mit ihrer Darbietung zum Thema „Wächter der Freundschaft“ zum Musiktitel „Guardian“ von Lindsey Stirling. Souverän konnten sie sich gegen ihre Mitbewerberinnen von der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen und vom Vöhlin-Gymnasium Memmingen durchsetzen. Auch die Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe sicherten sich in der Wettkampfklasse G3 – Gesellschaftstanz – mit ihrem Auftritt zu den Liedern „Ich bin bereit“ aus der Musik zum Film „Vaiana“ und „Farbenspiel des Winds“ aus der Musik zum Film „Pocahontas“ den 1. Platz vor dem Hildegardis-Gymnasium Kempten.

Schülerinnen haben sich für das Landesfinale qualifiziert

Lediglich die „Großen“, die in der Wettkampfklasse K1 im künstlerischen Tanz starteten und mit so viel Herzblut bei ihrem Tanz dabei waren, mussten sich mit dem 4. Platz geschlagen geben. Sie setzten zum Lied „Carol of the Bells“ von Lindsey Stirling das Thema „Wasser“ tänzerisch um. Aber alle freuen sich nun mit den Mädchen der 7. bis 9. Jahrgangsstufe, die sich für das Landesfinale qualifiziert haben. Es findet am 18. April in Lauf an der Pegnitz statt, wo sie sich mit Tanzgruppen aus ganz Bayern messen dürfen. (AZ)

