Traktor brennt in der Ortsmitte von Uttenhofen aus

Beim Brand entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus der Fahrerkabine retten.

Am Samstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Krumbach ein Traktorbrand in der Ortsmitte von Uttenhofen gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war der Traktor bereits durch die eingesetzten Feuerwehren aus Uttenhofen und Ziemetshausen, die mit etwa 30 Mann im Einsatz waren, abgelöscht. Der Traktor brannte völlig aus. Der angehängte, landwirtschaftliche Anhänger wurde laut Bericht der Polizei durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Brand in Uttenhofen: Fahrer kann sich aus dem Traktor retten

Der 59-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt das ausbrechende Feuer und konnte sich unverletzt aus der Fahrerkabine retten. Der Sachschaden an dem landwirtschaftlichen Gespann beläuft sich laut Bericht der Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Es befanden sich jedoch im Bereich des Motors trockene Pflanzenreste, die brandursächlich sein könnten, schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)