24 Bauplätze: Pläne für Neubaugebiet in Waltenhausen werden konkreter

Plus Waltenhausen bekommt ein Neubaugebiet mit 24 Plätzen. Jetzt geht die Planung weiter - und es gibt einen Zeitplan.

Bereits in den Sitzungen des Gemeinderates im Oktober und im November 2021 wurden hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplanes zum neuen Baugebiet „Südlich Tannengehaustraße“ die Weichen zum Aussehen des Baugebietes im Südwesten von Waltenhausen wie Straßenverlauf, Gestaltung der Häuser und weitere Details gestellt. Jetzt geht die Planung weiter voran.