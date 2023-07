Waltenhausen

Ackerbeat-Festival überzeugt mit instrumental vielfältigem Musikmix

Plus Das Wetter meinte es nicht gut mit dem Kult-Open-Air auf dem Acker bei Waltenhausen. Dennoch wurde die Veranstaltung professionell durchgezogen.

Von Josef Jäger

Auch wenn sich die Witterung nicht an das Niveau des Ackerbeat-Festivals anpasste, hatten die Besucherinnen und Besucher eine Menge Spaß und waren begeistert von den Darbietungen der zwölf Musikgruppen und Bands. Das Angebot auf dem Festgelände, einer Wiese zwischen Bach und Wald zwischen Krumbach und Waltenhausen war groß – was fehlte, war das passende Wetter – was allerdings für die geübten Festivalfans kein Problem war.

Chef-Organisator Axel Brandt, sein Team und über 80 freiwillige Helferinnen und Helfer von überall her und vor allem aus der Region hatten eine perfekte Veranstaltung vorbereitet. Stolz berichtet Axel Brandt von einer tollen friedlichen Veranstaltung, von einem der schönsten Festgelände Süddeutschlands und dass es kein vergleichbares Format in der Region gebe.

