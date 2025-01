Auto schlittert auf Schneeglätte von der Straße

Am späten Donnerstagabend war ein 21-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Waltenhausen in Richtung Weiler unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam er nach Angaben der Polizei etwa 500 Meter vor Weiler nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw konnte im Anschluss wieder selbstständig auf die Straße gefahren werden. An ihm entstand jedoch ein Schaden von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

