Auto überschlägt sich bei Waltenhausen mehrfach

Zwischen Krumbach und Waltenhausen kommt eine 48-Jährige von der Fahrbahn ab und baut einen Unfall. Sie überschlägt sich mehrfach und verletzt sich.

Eine 48-Jährige ist am Montag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Krumbach und Waltenhausen ins Schleudern geraten, nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dann mehrmals überschlagen. Schließlich blieb das Auto in einem Graben liegen. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Fahrerin verletzte sich mittelschwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)