Bank schützt Frau aus Waltenhausen vor Betrug

Mit dem Hallo-Mama-Trick eines Messengerdienstes sollte eine Frau aus Waltenhausen abgezockt werden. 2800 Euro wurden vor Betrügern gerettet.

Am vergangenen Mittwoch vereitelte die Software einer Bank die Sofortüberweisung von über 2800 Euro an einen unbekannten Betrüger. Das meldet die Krumbacher Polizei. Über einen Messengerdienst meldete sich dieser bei der Geschädigten aus Waltenhausen und gab sich als deren Kind aus. In einer Nachricht wurde eine Zahlung per Sofortüberweisung gefordert. Nur durch das Erkennen des Betrugsversuches durch die Software konnte die Zahlung letztlich noch verhindert werden, so die Polizei. (AZ)