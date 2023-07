Waltenhausen

Bürgerheim Waltenhausen benötigt barrierefreie Sanitäranlage

Im Bürgerheim (links) stehen Investitionen an. Ein Biber hat die Uferbefestigung am Weilerbach und Krumbächlein beschädigt.

Plus Der Waltenhauser Gemeinderat berät über eine behindertengerechte Toilette sowie eine Industriespülmaschine im Bürgerheim. Auch Biberschäden sind Thema.

Von Susanne Hofmeister

Behindertengerecht und barrierefrei soll die Toilette der Bürgerheim GbR sein. Aktuell sind die sanitären Begebenheiten in veraltetem Zustand. Waltenhausens Bürgermeister Alois Rampp und der Gemeinderat sehen hier den notwendigen Handlungsbedarf. Weitere Anträge wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgerheim beraten.

Waltenhauser Gemeinderat berät über Biberschäden am Ufer des Weilerbachs

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung stand eine Ortsbesichtigung auf der Tagesordnung. Ein Anwohner des Weilerbachs am nördlichen Ortseingang von Waltenhausen machte darauf aufmerksam, dass hier wahrscheinlich ein Biber sein Unwesen treibt. Große Löcher beeinträchtigen die Ufersicherung an der Stelle, wo der Weilerbach in das Krumbächlein mündet. Auch auf seinem Grundstück stellte dieser fest, dass der Boden zum Bach stellenweise unterhöhlt sei. Auf eine Länge von etwa 20 Metern verteilt sich der Schaden durch das Nagetier. Die Ratsmitglieder um Rampp waren sich einig, dass nachgebessert werden muss. Angebote zur Ufersanierung müssten vorab eingeholt werden. Zusätzlich werde beim Biberbeauftragten des Landkreises Günzburg bezüglich einer Kostenbeteiligung bei Biberschäden nachgefragt.

