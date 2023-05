Waltenhausen

Bürgerversammlung: Neues Baugebiet und Kindergarten bewegt Waltenhauser

Plus In der Bürgerversammlung in Waltenhausen werden aktuelle Themen der Gemeinde besprochen. Vor allem das neue Baugebiet und die Kinderbetreuung sind im Fokus.

Von Susanne Hofmeister

Zahlreich erschienen interessierte Bürgerinnen und Bürger Waltenhausens mit den Gemeinden aus Hairenbuch und Weiler zur Bürgerversammlung im Bürgerheim in Waltenhausen. Fragen und Antworten stellten sich Zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Kolb, unterstützt von den Gemeinderatsmitgliedern, zum neuen Baugebiet und den weiteren Planungen zum Thema Kindergarten. Die Finanzlage wurde von Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach, Dieter Gumpinger, vorgetragen. Erster Bürgermeister Alois Rampp konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen.

Gemeinde Waltenhausen ist faktisch schuldenfrei

VG-Geschäftsstellenleiter Dieter Gumpinger stellte in einem Kurzdurchlauf die Finanzlage vor und gab einen Rückblick auf die Zahlen im Jahr 2022 und einen Ausblick fürs laufende Jahr. Das Haushaltsvolumen 2022: Verwaltungshaushalt 2,1 Millionen Euro und Vermögenshaushalt rund 2,2 Mio. Euro. Der Gesamthaushalt wird mit rund 4,3 Mio. Euro beziffert. Zuführung zum Vermögenshaushalt rund 670.000 Euro, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage betrug rund 1,3 Mio. Euro. Wichtige Einnahme im vergangenen Haushaltsjahr waren vor allem die Gewerbesteuer und die Einkommensteuerbeteiligung. Die höchsten Ausgaben waren Grundstückskäufe fürs neue Baugebiet

