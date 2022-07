Das Ackerbeat-Festival ist zurück in Waltenhausen

Das erste Mal seit 2019 findet das Ackerbeat-Festival in Waltenhausen wieder statt. Bis wann Tickets noch vorbestellt werden können.

Das Plakat wirkt wegen der vielen überregionalen Bands fast unübersichtlich. Wenn am 29. und am 30. Juli das Ackerbeat-Festival in die fünfte Runde geht, treten einige Musiker auf, die in den vergangenen Jahren auch schon vor Ort waren.

Einer von ihnen ist Voodoo Jürgens, dessen Frühjahrskonzert in der Muffathalle in voller Länge vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Auch Heischneida sind dabei, sie werden am Freitag auftreten und waren die Gewinner des letzten Chiemsee-Summer-Bandcontests. The Buggs, die eine Asientournee hinter sich und eine Deutschlandtour als Support der Stone Foundation vor sich haben oder Sirkus aus dem Veranstalterkreis des Aschaffenburger Kommz, die direkt vom Burg Herzbergfestival anreisen, treten ebenfalls auf. Mit Leonie singt, tritt eine Künstlerin aus Rosenheim mit ihren bittersüß-melancholischen Songs, die die Zuhörer und Zuhörerinnen in eine musikalische Welt zwischen Indie, Folk und Chansons entführt, bevor der magische David Öllerer alias Voodoo Jürgens mit seiner Band Ansa Panier am Samstag Abend die Hauptbühne auf dem Ackerbeat 2022 betritt.

Der Samstag in Waltenhausen ist für Familien geeignet

Eröffnet wird das Festival traditionell von der Waltenhauser Blasmusik, die sich dafür eine besondere Choreografie angewöhnt hat, indem sie sich unter die Besucher*innen mischt und dieses dadurch hautnah auf das Festival einstimmt. Wenn die Krumbacher Band GrandMothersGroove in deren Reihen vier der Veranstalter des Ackerbeat spielen am Freitag die letzte Zugabe gegeben hat, wird DJ Dude aus Düsseldorf auf der Zeltbühne auflegen und den überwiegend rockigen Freitag beschließen.

Unter Wilden eröffnet den sehr familientauglichen Samstag; Kinder bis 14 Jahren haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt. Florian Seyser-Trenk vom Kollektiv Euroteuro macht astreinen Austropop, während im Zelt beim Format „wie wir die Welt retten“ die junge Medizinstudentin Lioba von ihrem Einsatz an der europäischen Außengrenze im Frühjahr berichtet.

Ackerbeat ist das Projekt eines Kollektivs zusammen mit vielen Bürger*innen der Gemeinde Waltenhausen, die es in jeder Hinsicht unterstützen. Eine Besonderheit ist die traumhafte Abgeschiedenheit des Geländes, was an die Veranstalter*innen aber besondere Anforderungen bezüglich der Versorgung und Sicherheit stellt. Der Erlös geht an die Musiker die gewertschätzt werden und in einer optimalen Umgebung auftreten sollen. Schon im Oktober beginnt die Planung fürs nächste Jahr, neue Künstler*innen werden kontaktiert und Verbesserungsmöglichkeiten besprochen. Ackerbeat ist nicht gewinnorientiert, eher ein Dorffest, mit dem Anspruch immer besser zu werden und immer bessere Bands jenseits des Mainstreams nach Waltenhausen zu holen. Festivaltickets gibt es für 30.- € bis drei Tage vor Festivalbeginn auf www.ackerbeat.de etwas teurer an der Abendkasse, falls verfügbar. (AZ)

