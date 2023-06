Diese Bands kommen zum Ackerbeat 2023 nach Waltenhausen

Zum sechsten Mal wird Ende Juli wieder zwei Tage lang der Acker bei Waltenhausen beben vor lauter Musik. Der Vorverkauf für das Open-Air-Festival hat begonnen.

Wenn der Sommer langsam endlich einer wird und die Sommerferien in Bayern näherrücken, dann ist auch wieder Festivalzeit. Im südlichen Landkreis Günzburg hat sich das Ackerbeat bei Waltenhausen open air auf einer Wiese zwischen Straße und Krumbach bereits einen Namen gemacht. Fünfmal hat es seit 2016 schon stattgefunden. Das sechste Mal ist bereits durchgeplant, und am Freitag/Samstag, 28./29. Juli wird es wieder aus verschiedensten Musikrichtungen (das hat sich bewährt) etwas auf die Ohren geben. Die Redaktion sprach mit Veranstaltungs-Anchorman Axel Brandt, welche Bands, Musikerinnen und Musiker dieses Jahr das Line-up zieren werden.

500 Bewerbungen für Auftritte beim Ackerbeat bei Waltenhausen

Matze Semmler ist einer der lokalen Künstler auf dem Ackerbeat. Der Gitarrist aus Augsburg ist dem Publikum der Region bereits von einem Auftritt im Stückwerk in Krumbach bekannt. Dabei hatten sich in diesem Jahr über 500 Bands aus aller Welt beworben: aus den USA, Kanada, Mexiko, Südafrika und sogar aus Australien. Aber bei 400 Besucherinnen und Besuchern sei die Anreise aus Berlin schon weit und auch Matze Semmler lebe inzwischen dort, weiß Axel Brandt. Die vielen Bewerbungen für das Festival in Brandts einstiger Heimat sind auf eine Anfrage der weltweiten Veranstaltungsplattform gigmit zurückzuführen.

171 Bilder Das war das Ackerbeat-Festival in Waltenhausen Foto: Petra Nelhübel

Diese hatte bei Brandt nachgefragt, ob er nicht eine Auftrittsmöglichkeit auf seinem Festival bieten wolle. Einen Auftritts-Slot wollte er an einem Abend um 20 Uhr vergeben, doch die Plattformmanager aus Berlin wählten zehn mögliche Auftretende aus den Hunderten Bewerbungen fürs Ackerbeat aus und schlugen sie Brandt vor. "Aber meine Ansprüche sind inzwischen wohl zu hoch, mir hat davon niemand gefallen", sagt er. So hat er selber an dem Programm gebastelt, wie auch die vergangenen fünf Male für das Musik-Open-Air, das auf der Waltenhauser Wiese seiner Mutter inzwischen Kult-Status erreicht hat.

Bands aus Berlin und Köln treten beim Ackerbeat 2023 auf

Afar, ebenfalls aus Berlin, spielten schon 2018 in Waltenhausen, sind inzwischen im legendären Berghain aufgetreten und geben dem Ackerbeat am Freitagnacht wieder die Ehre. Mit Die Sauna aus Schliersee, wo man, wenn man dort aufwächst, entweder eh mit der Welt einverstanden sein oder sich aber so richtig konstant dagegenstemmen muss, tritt davor eine Band auf, die sich bereits in die Herzen von Indie-Deutschland gespielt hat. Die Band Lawn Chair aus Köln betont den Raum zwischen Realismus und Surrealität und sucht im Livespiel die körperlichen Grenzen, stets im Zeichen der freien Charakterentfaltung, dem Verlangen nach Authentizität und der Lust nach spürbarer Energie. Aera Tiret aus Augsburg, bis zur Pandemie Überflieger mit Nummer-Eins-Platzierungen, starten auf dem Ackerbeat als letzte Band am Samstagabend mit ihrem "analogen" Techno den Relaunch.

Vodoo Jürgens war einer der großen Acts auf dem Ackerbeat 2022 bei Waltenhausen. Foto: Georg Drexel

Dann sind da noch Stick a Bush in großer Besetzung aus Wien, fett und entspannt mit Klängen von Roots-Reggae bis Dub. Sie schaffen aus Bekanntem ihren eigenen und unverwechselbaren Sound. Jabba da Funk aus Freising bringen Rap und Funkrock am Freitag auf den Acker. Und von der Stimme der Musikerin Soffie war Axel Brandt beeindruckt. Die junge Frau aus dem Raum Stuttgart bringt, begleitet von Synthis und E-Gitarren selbst ironische und zynische Texte poppig auf die Bühne. Alle Bands samt Hörproben sind auf der Internetseite www.ackerbeat.de zu finden.

Für das Ackerbeat-Festival soll ein Verein gegründet werden

Das zweitägige Festival wird von ehrenamtlichen und musikbegeisterten Freundinnen und Freunden aus Krumbach und Umgebung organisiert, "mit hohem künstlerischem und ökologischem Anspruch", betont Axel Brandt dankbar. Es hat sich aus den Festen zweier Wohngemeinschaften in den 80er-Jahren in Waltenhausen entwickelt. Inzwischen ist ein Verein in Gründung, der AUF (Ackerbeat-Unterstützungs-Fonds), der mit Spendengeldern einspringt, sollte das Festival finanziell ins Minus geraten. Das diesjährige Festival wird mit Gagen, Toilettenmiete und Sanitätsdienst rund 11.000 Euro kosten, hat Brandt kalkuliert. Auf dem Festivalgelände mit Campingmöglichkeit wird im umgebauten Kleiderschrank Doc Ballou wieder die legendären Forellen räuchern. Das restliche Essensangebot kommt aus der Region und auch vegan/vegetarisch sich ernährende werden dabei etwas Passendes finden.

Schirmherr des Festivals ist Bürgermeister Alois Rampp, der das Ackerbeat nach der Waltenhauser Blasmusik eröffnen wird, wenn es nicht wie im letzten Jahr gerade dann einen Wasserrohrbruch gibt, was Brandt scherzend erzählt. Natürlich findet das Ackerbeat auch bei Regen statt. Unvergessen ist der Auftritt von Thomas Putze und Enzo im Backstagezelt oder die Regenpolonaise mit Haischneida im letzten Jahr. Der Eintritt geht zu 100 Prozent in die Musik, denn "die auftretenden Bands sollen optimale Auftrittsbedingungen bekommen, die Gäste begeistert sein", sagt Axel Brandt. Regen sei fast schon die Regel beim Ackerbeat, erklärt der Veranstalter. Vielleicht warten die Fans deshalb noch ab mit dem Kartenkauf. Der Vorverkauf ist jedenfalls bereits eröffnet. Mal sehen, ob es heuer eine Ausnahme von der Regen-Regel der vergangenen Ackerbeats gibt.

Karten, Infos und alle Bands gibt es auch auf www.ackerbeat.de.