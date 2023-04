Drei Frauen führen jetzt den Musikverein Waltenhausen

Kürzlich fand die Generalversammlung des Waltenhauser Musikvereins statt. Was alles auf der Tagesordnung stand und welche Mitglieder geehrt wurden.

Manfred Stiegeler, Vorsitzender des Musikvereins Waltenhausen, ließ bei der Generalversammlung das vergangene Jahr des Musikvereins Revue passieren. Unter der Berücksichtigung der verschiedenen Veranstaltungen wie das Neujahrsanspielen in Weiler, Hairenbuch und Waltenhausen, den Fackelzug zum Scheibenfeuer in Weiler, die Generalversammlung erwähnte er den Partyabend im Bürgerheim als Ersatzveranstaltung für das ausgefallene Brunnenfest. Der Vorstand lud die Versammlungsteilnehmenden zum bevorstehenden Bierabend am 18. März und am 1. Mai auf das im Bürgerheim stattfindende Maifest sowie zur Fahrt am 8. bis 9. Juli nach Gossensass in Südtirol, wo am Sonntag der Frühschoppen gespielt wird, ein.

Mitgliederehrung beim Musikverein Waltenhausen

Nachdem Dirigent Andreas Simmnacher in seinem Bericht auf die Spieltermine zurückblickte, nahm er die Ehrungen der Probenbesten vor. Nur einmal fehlte Evi Fritsch, dreimal fehlte Susanne Miller und viermal fehlte Franz-Xaver Miller. Bei den Neuwahlen mussten die drei Posten der Vorsitzenden neu besetzt werden, nach dem sich Manfred Stiegeler nicht mehr zur Wahl stellte. Hierfür wählten die Versammlungsteilnehmer Andrea Schuster zur Vorsitzenden Organisation nach außen, Gabi Miller als Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit und Annalena Rugel zur Vorsitzenden Aktivitäten intern. Ulrike Huber übernimmt die Jugendleitung von Francesca Michler, die jetzt wie Markus Miller der Vorstandschaft als Beisitzende angehört. Andrea Schuster ehrte langjährige aktive Mitglieder, diese sind Sarah Buchberger und Heike Daiser für zehn Jahre, Alexandra Schönborn und Andreas Simmnacher für 25 Jahre und Christa Reichhardt-Abold für 40 Jahre.

Sie erwähnte die hervorragende Leistung von Lorena Abenstein, die beim Solo-Duowettbewerb in ihrer Altersklasse mit 89 Punkten abschnitt. Gleich zwei Urkunden erhielt Susanne Miller, die beim Wettbewerb in Senden 98 Punkte holte und beim Verbandsentscheid in Buchloe mit 95 Punkten eine Einladung zum Landesentscheid nach Hammelburg, nördlich von Würzburg erhielt. (AZ)

