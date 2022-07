Ein halbes Jahrhundert ist Dorothea Rieß in Weiler Mesnerin

Dorothea Rieß ist Mesnerin aus Leidenschaft im Waltenhauser Ortsteil Weiler. So lange ehrenamtlich im Dienst der Kirche zu stehen, ist nicht selbstverständlich.

Ein Dankgottesdienst in der kleinen, aber schmucken Kapelle „Franz Xaver“ im Waltenhauser Ortsteil Weiler leitete die Ehrung für ein über ein halbes Jahrhundert währendes Engagement im Ehrenamt ein. Schon 1970 übernahm Dorothea Rieß den Mesnerdienst in der 1718 erbauten und vor mehreren Jahren vorbildlich renovierten Kapelle in der Mitte des Dorfes. „Über fünfzig Jahre im Dienst der Kirche zu stehen, ist keine Selbstverständlichkeit“, lobte Bürgermeister Alois Rampp in seiner Laudatio die Verdienste von Rieß. Es sei ihr stets eine Herzensangelegenheit gewesen, nicht nur die Gottesdienste für die ehemaligen Geistlichen, Pfarrer Anton Frick, Raffaele De Blasi und jetzt für Pater Alex, würdevoll vorzubereiten und sie zu begleiten, sondern unzählige Rosenkränze und Andachten zu halten.

Tüchtig hält Rieß die Kapelle in Weiler bei Waltenhausen sauber

Auch ihren weiteren Aufgabenbereich, die Sauberhaltung der Kapelle und die Pflege der Außenanlagen, erfüllt sie zuverlässig und vorbildlich. Sie will sogar noch einige Jahre ihren Dienst als Mesnerin weiterführen. Bürgermeister Rampp verband aufrichtige Dankesworte mit der Übergabe einer Ehrenurkunde und einem Präsent. Gleichermaßen fand auch der Ortsgeistliche, Pater Alex, Wortes des Lobes, Anerkennung und Dank für seine tüchtige Mesnerin. Zum Gratulieren kamen auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Pfarrei Waltenhausen und Aletshausen, Gabi Stempfle und Renate Miller, letztere auch in ihrer Eigenschaft als Pastoralratsvorsitzende der Pfarreiengemeinschaft, und überbrachten Geschenke. Ein kleiner Stehempfang beschloss das würdevoll gestaltete Mesnerjubiläum.

