Waltenhausen

06:30 Uhr

Hilfe für Geflüchtete: Für diesen Waltenhauser ist Ehrenamt ein Dienst am Nächsten

Jürgen Itzfeldt engagiert sich ehrenamtlich für die Geflüchteten in Waltenhausen.

Plus Der 75-jährige Jürgen Itzfeldt kümmert sich ehrenamtlich um die Geflüchteten in Waltenhausen. Er wünscht sich einen Ansprechpartner im Landratsamt und weitere Unterstützer.

Von Manuela Rapp

"Wenn mal alle Ehrenamtlichen eine Woche lang streiken würden, dann wäre Land unter." Jürgen Itzfeldt weiß, wovon er spricht. Der Waltenhauser gehört zu den fast 5,2 Millionen Menschen in Bayern, die ehrenamtlich tätig sind. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration nennt bürgerschaftliches Engagement auf seiner Website "eine tragende Säule unserer Gesellschaft." Doch wo sind die Grenzen solchen Einsatzes? Seit über drei Jahren kümmert sich der Rentner quasi als "Einzelkämpfer", wie er es formuliert, um bis zu 14 Geflüchtete, die in einer Gemeinschaftsunterkunft im Dorf untergebracht sind. "Wenn Sie so etwas angefangen haben, kann man nicht einfach sagen: Schluss", meint der 75-Jährige. "Es geht entweder ganz oder gar nicht."

