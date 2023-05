Gemeinde Waltenhausen unterstützt Jugendfeuerwehr-Ausflug nach Rust

Die Jugendfeuerwehr aus Weiler möchte an einem Ausflug in den Europapark Rust teilnehmen. Diese Fahrt wird von der Kreisjugendfeuerwehr Günzburg organisiert. Die Gemeinde Waltenhausen will die Feuerwehrjugend unterstützen und genehmigte hierzu einen Zuschuss.

Foto: Susi Hofmeister