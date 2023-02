Gemeinderat Waltenhausen schlägt Schöffin vor

Plus Außerdem warten die Waltenhauser Gemeinderäte auf die Rückmeldung der Diözese, wie es mit dem Kindergarten weitergeht.

Zur anstehenden Schöffenwahl für die Periode 2024 bis 2028 werden die Gemeinden aufgefordert, aus ihren Gremien Personen vorzuschlagen. Zweiter Bürgermeister Jürgen Kolb, welcher die letzte Sitzung stellvertretend für den krankheitsbedingt verhinderten Bürgermeister Alois Rampp übernahm, schlug Gemeinderätin Irmgard Lindner vor.