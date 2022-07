Waltenhausen

vor 33 Min.

Nach zwei Jahren Pause bebt der Acker in Waltenhausen wieder

Plus Viele Künstlerinnen und Künstler haben auf dem Ackerbeat begeistert. Über einen umtriebigen Organisator, den einzigen weiblichen Act und den besten Backstage-Bereich.

Von Petra Nelhübel

Zuckerbäcker hätte er werden sollen. Im weltberühmten Café Dehmel in Wien. So hat es sich einstmals die Mama gedacht, „weil der Bub doch so gerne Pallatschinken backt“. Jetzt nennt er sich Voodoo Jürgens und ist mit seiner Band einer der Top Acts beim Ackerbeat Festival 2022. Es ist Umbaupause am Ortsrand von Waltenhausen am Samstag und die Jungs der Ulmer Formation „Unter Wilden“ räumen die Bühne für Peter T., Sänger und Mastermind des Künstlerkollektivs „Euroteuro“ aus Wien. Soundcheck auf der Bühne, während sich auf der Wiese davor bereits die Festivalbesucherinnen und -besucher eingrooven. Im kleinen Festivalzelt nebenan diskutieren die Klimaaktivistinnen der sogenannten „Letzten Generation“ über die Rettung der Erde.

