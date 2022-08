Waltenhausen

18:00 Uhr

Nudelmanufaktur in Waltenhausen: Die Glücksnudel ist immer dabei

Cornelia Kamm und Michael Maul produzieren seit 2015 in Waltenhausen die Gaumenschmaus Pasta in ihrer hauseigenen Nudelmanufaktur. Zusätzlich produzieren sie nun auch Mehl.

Plus Was es mit der roten Nudel auf sich hat und welche Pläne das Ehepaar Michael Maul und Cornelia Kamm aus Waltenhausen für die Zukunft hat.

Von Julia Plail

Ein charmantes Haus in Waltenhausen: Geht man die lange Einfahrt hinauf in den Hof, so findet sich dort ein Teich und ein geschmackvoll hergerichteter Garten. Im ersten Moment sieht es aus wie ein normales Haus in einem kleinen Ort. Doch es zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Geht man im Anwesen von Michael Maul und Cornelia Kamm aus Waltenhausen links durch eine Fliegengittertüre, so steht man in der hauseigenen Nudelfabrik. Täglich produzieren die beiden hier ihre "Gaumenschmaus Pasta".

