Zum Mitwandern: Eine Tour zum unbekannten Krumbächle

Ziel einer Wanderung des Heimatvereins Krumbach ist die weitgehend unbekannte Quellregion des Krumbächle. Gestartet wird von Waltenhausen aus.

Zum Start des Oktobers bietet der Heimatverein Krumbach wieder eine schöne Wanderung an auch für Nichtmitglieder. Ausgangspunkt ist eine Wegkreuzung im Südwesten von Waltenhausen.

Peter Baier vom Heimatverein beschreibt die Tour so: Der Weg führt am Waldrand vorbei an einem idyllisch gelegenen Einsiedlerhof auf den östlichen Höhenrücken des oberen Gutnachtales. Auf gut befestigten Forstwegen geht es Richtung Süden. Mächtige kerzengerade Lärchen, stattliche Fichten und mehrere einsame Marterl, die an tragische Unfälle bei der Waldarbeit erinnern, säumen den Weg bevor man den kleinen Weiler Halden im Landkreis Unterallgäu erreicht.

Bei der Wanderung des Heimatvereins zur Quelle des Krumbächles begegnet man immer wieder Marterl, die von Forstunfällen künden, wie hier im Frauenwald. Foto: Peter Baier

Herrlicher Blick auf Herretshofen, Hörlis und das Gutnachtal

Hier scheint die Welt zu Ende zu sein. Ruhige Weitblicke bieten sich nun auf Herretshofen, Hörlis und das Gutnachtal. Nun sind es nur noch wenige Meter Richtung Osten, wo am Waldrand das Krumbächle seinen Ursprung hat. Zunächst nur ein unscheinbares Rinnsal, wächst es von Meter zu Meter zu einem kleinen Bach, der sich schlängelnd im Frauenwald bei Loppenhausen seinen Weg nach Norden sucht.

Wegweiser führen in viele Richtungen bei der Wanderung des Heimatvereins Krumbach zur Quelle des Krumbächles im Unterallgäu. Foto: Peter Baier

Bald stößt man auf einige stille Waldwiesen, die zu einer kurzen Rast einladen, bevor man wieder am Startpunkt der Wanderung westlich von Weiler am Mittellauf des Krumbächles ankommt.

Die Wegstrecke ist etwa zehn Kilometer lang und verläuft auf guten Forstwegen. Festes Schuhwerk ist empfohlen. Termin für die Wanderung ist am Sonntag, 1. Oktober. Gestratet wird um 13 Uhr beim Treffpunkt Omnibusbahnhof in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Der Wanderverein freut sich auf alle Wanderbegeisterten, auch Nichtmitglieder. (AZ)