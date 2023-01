Was für die Gemeinde Waltenhausen im Jahr 2022 wichtig war

Beim Neujahrsempfang blickt Bürgermeister Alois Rampp auf ein für Waltenhausen wegweisendes Jahr zurück. Welche bedeutenden Projekte jetzt anstehen.

Der Waltenhauser Neujahrsempfang, einst initiiert von Altbürgermeister Karl Weiß, hatte schon Tradition, als er vor zwei Jahren infolge der Corona-Pandemie jäh unterbrochen wurde. Jetzt bot sich für den im Jahr 2020 neu gewählten Bürgermeister Alois Rampp die Gelegenheit, diese Aktion fortzuführen, um all denen Dank zu sagen, die das ganze Jahr zum Wohle der Gemeinde beigetragen haben. Es sei ein gutes Gefühl, eine intakte Gemeinschaft in Form von freiwilligen Helfern, ehrenamtlich tätigen Vorständen und Bürgern hinter sich zu haben, denn „nur gemeinsam können wir die vielen Aufgaben in einer Gemeinde erledigen“, so Rampp in seiner Begrüßung der zahlreich versammelten Besucherinnen und Besucher im Bürgerheim.

Endlich habe Corona ein wenig von seinem Schrecken verloren. Durch die Immunisierung der Menschen habe man es geschafft, in den gewohnten Alltag zurückzukehren, und „jeder von uns hoffte auf mehr Normalität“, so Rampp wörtlich. Doch der grausame Angriffskrieg in der Ukraine am Jahresanfang habe "uns alle sehr betroffen gemacht und stellt uns wirtschaftlich und finanziell vor große Herausforderungen", beurteilte der Gemeindechef die gegenwärtige Lage. „Es kommt auf jeden von uns an, ob es gelingt, diese großen Herausforderungen zu bewältigen. Das gilt für die große Weltpolitik wie für unsere Gemeindearbeit.“

Ehrung für herausragende Waltenhauser Schüler: Unser Bild zeigt Daniel Stempfle (Gymnasium) und Angelina Zips (Realschule) mit Bürgermeister Alois Rampp (links) und Zweitem Bürgermeister Hansjürgen Kolb. Foto: Werner Glogger

Damit leitete Rampp über zur gegenwärtigen Situation in der Gemeinde mit nennenswerten Begebenheiten. Mit der Ausweisung eines neuen Baugebiets, das kurz vor der endgültigen Genehmigung stehe, könne man die Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde befriedigen. Rampp rechnet in Kürze damit, die Vergabe von Bauplätzen und die Ausschreibung zu den Erschließungsmaßnahmen tätigen zu können. Erfreulich sei, dass inzwischen eine Förderzusage in beachtlicher Höhe für den Glasfaserausbau vorliege. Damit können alle noch fehlenden Gebäude in der Gemeinde bis zum Jahr 2025 mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden.

In Waltenhausen wird für die Gemeinde ein Kindergarten eingerichtet

Erstmals in der Dorfgeschichte wird es in Waltenhausen einen eigenen Kindergarten geben. Zunächst wird eine Gruppe im Pfarrhof eingerichtet und mit einem Gebäude, das bereits im Besitz der Gemeinde ist, kann später ein Kindergarten in der Dorfmitte etabliert werden. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Einwilligung der Kirchenverwaltung können im Herbst dieses Jahres die ersten Kinder in den umgebauten Pfarrhof einziehen, versprach der Bürgermeister.

Gute Arbeit haben heimische Firmen am Bau des neuen Bauhofs der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach geleistet, sodass in Bälde dieser in Betrieb gehen könne. Der Bauhof östlich von Breitenthal befindet sich jetzt sozusagen in der Endausbau-Stufe. Er arbeitet künftig für die Mitgliedsgemeinden Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach. Hackschnitzel-Heizung, Kessel und Puffer seien bereits vor Ort und würden installiert werden. Am 1. Februar soll der Bauhof mit drei fest angestellten Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen.

Kräftig müsse die Gemeinde noch in die Wasserversorgung mit der Sanierung des Hochbehälters, dem Einbau von Pollenfiltern, der Erneuerung der Zaunanlage und so weiter investieren, was den Gemeindehaushalt stark in Anspruch nehmen werde.

Zehn Trauungen und 25 Mal Nachwuchs

"Dass unser Dorf Zukunft hat und es sich dort gut leben lässt", beweise, so Rampp, unter anderem, dass er in seiner noch kurzen Amtszeit 25 Eltern zum Nachwuchs gratulieren und zehn Trauungen vornehmen konnte. „Mit solch positiven Aspekten ist es schön, in der Gemeinde Bürgermeister zu sein“, so Rampp abschließend. Mit einem schmissigen Marsch zu Beginn und Musikstücken im weiteren Verlauf übernahm die Musikkapelle Waltenhausen unter Leitung von Thomas Strobel den musikalischen Part der Veranstaltung.

Eine Einlage mit Gedichten in schwäbischer Mundart

Darüber hinaus lockerte die Vorsitzende Maria Störk der „Matzenhofer Schwabengilde“ in Original-Schwäbisch vorgetragenen Geschichten und Versen das Event auf. „Wir haben deine objektive Berichterstattung in den Mittelschwäbischen Nachrichten sehr zu schätzen gewusst und durch dich ist Waltenhausen über die Landkreisgrenze hinaus bekannt geworden“, lobte Rampp den seit fast neun Jahren in Gemeinderatssitzungen und anderen gemeindlichen Vorkommnissen tätigen Reporter Werner Glogger und verabschiedete ihn mit einem Präsent. Nach den zahlreichen Dankesworten des Bürgermeister beschloss die gemeinsam gesungene „Bayernhymne“ die gelungene Feierstunde. Ihr folgte ein Stehempfang, zu dem die Frauen des Pfarrgemeinderats und weitere Helferinnen insgesamt 628 Brötchen hergerichtet hatten.