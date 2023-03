Feuerwehr bietet Erste-Hilfe-Schulung für Wattenweiler Bürger

Damit im Notfall keine Hektik aufkommt und lebensrettende Maßnahmen befolgt werden, trainiert die Feuerwehr Wattenweiler 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Die Feuerwehr Wattenweiler gab kürzlich an zwei Tagen eine Erste-Hilfe-Auffrischung für 40 Bürgerinnen und Bürger von Wattenweiler. Kommandant Andreas Böller übernahm die Ausbildung, der zugleich als Disponent in der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach arbeitet. Unterstützt wurde er von Feuerwehrkameradin Carolin Heininger, Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Böller klärte zuerst über die verschiedenen Notrufnummern auf und in welcher Situation welche zu wählen sind. Auch über Infos zur Notrufzentrale, wie zum Beispiel Zuständigkeitsbereich und Ortungsmöglichkeiten der Einsatzstelle, Standorte der Rettungswagen und Notärzte, Einsatzaufkommen, Unterstützung der Leitstelle bei der Wiederbelebung per Telefon sowie über die verschiedenen Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurde ausgiebig gesprochen.

Erste Hilfe bis Rettungswagen und Notarzt kommen

Dies diente dazu, zu vermitteln, wie das System Notruf und Rettungsdienst funktioniert. Nicht immer kann ein Rettungswagen oder Notarzt innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort sein Daher ist es wichtig, dass die Erste-Hilfe, vor allem aber die Wiederbelebung einer Person, regelmäßig aufgefrischt und geübt wird.

Neben der Erklärung der stabilen Seitenlage sowie der Personenrettung aus einem Gefahrenbereich wurden diverse Notfallkrankheitsbilder wie etwa Herzinfarkt, Schlaganfall, spritzende Blutungen, Krampfanfall, Fremdkörperaspiration und Schock angesprochen. Ein großes Augenmerk wurde aber auf die Wiederbelebung gelegt. Diese wurde theoretisch und praktisch an zwei Trainingspuppen durchgeführt. Nur wenn bei einem Kreislaufstillstand sofort mit der Wiederbelebung begonnen wird, steigen die Chancen um ein vielfaches, dass der Patient dies ohne großen Schaden überlebt. Ebenfalls wurde in den gemeindlichen Defibrillator eingewiesen und praktisch damit geübt.

Die Veranstaltung fand bei allen Teilnehmern sehr großen Anklang. Böller bat, sich weiterhin mit der Ersten Hilfe zu beschäftigen, vor allem mit Situationen, die lebensbedrohlich werden können. Eine Fortsetzung der Veranstaltung ist angedacht. (AZ)

