Kleine Kurve, großer Schaden bei Wattenweiler

Als eine Frau zwischen Unterbleichen und Höselhurst abbiegen will, verursacht sie einen fünfstelligen Sachschaden. Was passiert ist.

Am Dienstag fuhr eine 62-Jährige gegen 12.40 Uhr von der B16 kommend und wollte links in den Wiesenbacher Weg zwischen Unterbleichen und Höselhurst abbiegen. Laut Aussagen der Polizei bog sie dabei in einem zu engen Radius ab und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der von dort auf die B16 einfahren wollte und sich ordnungsgemäß eingeordnet hatte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 15.000 Euro. (AZ)