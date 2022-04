Wattenweiler

vor 20 Min.

Räucherofen kippt in Wattenweiler um: Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Wattenweiler geriet ein Räucherofen in Brand. Die Feurwehr Wattenweiler hatte das Geschehen rasch unter Kontrolle.

In einem Stadel in Wattenweiler gerät ein Räucherofen in Brand. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Nur Minuten später hätte sich wohl ein großer Brand entwickelt.

Von Mario Obeser