82-jähriger Lkw-Fahrer verfährt sich und landet in einem Garten

Verfahren hatte sich ein Senior in Wiesenbach. Sein nächtliches Missgeschick hatte schadensträchtige Folgen für ein Auto und ein Wiesenbacher Gartengrundstück.

Von einer Unfallflucht mit beträchtlichem Schaden in Wiesenbach berichtet die Polizei: Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr teilte eine Autofahrerin mit, dass ihr parkendes Fahrzeug in der Hühlstraße von einem Lkw gestreift worden war und der Verursacher weitergefahren sei.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte rund 150 Meter entfernt von der Unfallstelle eine festgefahrene Sattelzugmaschine festgestellt werden. Der 82-jährige Fahrer war versehentlich in eine falsche Straße abgebogen und kam beim Rückwärtsrangieren von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er sich auf einem privaten Gartengrundstück mit seinem Fahrzeug fest und blieb stecken.

An dem Sattelauflieger konnte ein frischer Unfallschaden mit einem Farbabrieb festgestellt werden, der laut Polizei offensichtlich von dem zuvor stattgefundenen Streifzusammenstoß stammte. Gegen den 82-jährigen Fahrer wurde deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Außerdem erfolgt eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde zur Überprüfung der Fahreignung für die Klasse CE. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Flurschaden im Gartengrundstück beträgt etwa 1000 Euro. Die Bergung der Sattelzugmaschine mit dem Auflieger organisierte der Fahrer selbst. (AZ)