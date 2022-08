Arbeiter bei Betriebsunfall in Wiesenbach leicht verletzt

Auf einer Baustelle übersieht ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahrten einen Mann und erfasst ihn. Was die Polizei darüber berichtet.

Einen Betriebsunfall vom Freitag in Wiesenbach meldet die Polizei. Nach ihrem Bericht war auf der Baustelle des neuen Kindergartens in der Scheibenbergstraße ein 54-jähriger Arbeiter am Freitagvormittag mit einer Rüttelplatte beschäftigt. Ein anderer 53-jähriger Bauarbeiter fuhr währenddessen mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann auf der Baustelle rückwärts, übersah laut Polizei den 54-Jährigen und klemmte diesen kurzzeitig im Brustbereich und am Oberschenkel zwischen Anhänger und Rüttelplatte ein. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Krumbach eingeliefert. (AZ)